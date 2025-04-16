Dünyaya Satılıyor! 'Napolyon'u Zirai Don Vurdu

Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartları en çok tarımı etkiledi. Sultandağı'nda dünyaca ünlü kiraz üretimi yapılan bahçeler de olumsuz hava şartlarından nasibini aldı. İlçede çiçek açan birçok kiraz ve vişne ağacı dondan olumsuz etkilenerek solmaya başladı.

'ÜRETİP SATACAĞIMIZ HİÇBİR ÜRÜNÜMÜZ KALMADI'

İlçede uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Ahmet Şahin isimli üretici İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl benzer sorunlar yaşadıkların ama bu yıl aşırı soğuktan dolayı ağaçların daha fazla etkilendiğini vurguladı. Şahin, "Yaşım 66 ve yaklaşık 35 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ağaçların yüzde 100 donduğu bir yıl olmamıştı ama bu yıl maalesef dondu. Bu yıl badem, ceviz, elma, kiraz ve vişneyi don vurdu. Ağaçlarda açan çiçeklerin hepsi dondu. Bu yıl üretip satacağımız hiçbir ürünümüz kalmadı" dedi.

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent genelinde tarım alanlarına yönelik başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA