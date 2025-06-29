Dünyaca Ünlü Sanatçılar Mersin'de Buluştu

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Mersin Kültür Merkezi’nde “Mersin’de Müzik” başlığıyla düzenlenen söyleşi açılış konuşmaları ile başladı. Söyleşiye, Türkiye’nin dünya çapında tanınan iki büyük sanatçısı Gülsin Onay ile Prof. Rengim Gökmen katıldı. Söyleşinin moderatörlüğünü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve opera sanatçısı Bengi İspir Özdülger yaptı.

Açılış konuşmasını yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin; Mersin’in kültürel kimliğini ulusal ve uluslararası platformlara taşıyan bir etkinlikten çok daha fazlasını olduğunu belirtti.

Gökayaz, şunları dile getirdi:

“Mersin Uluslararası Müzik Festivali, kentimiz için sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda ortak değerlerimizi ve sanat sevgimizi güçlendiren çok kıymetli bir buluşma noktasıdır. Festivalimizin 23. yılında müzik aracılığıyla şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kentimizde kültür ve sanat etkinliklerinin yaygınlaştırılması, hemşehrilerimizin sanata erişiminin kolaylaştırılması ve şehrimizin kültürel değerlerini tanıtılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mersin Uluslararası Müzik Festivali gibi şehrimizi dünyaya tanıtan önemli organizasyonlarda yer almak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır.”

Mersin Sanat Etkinlikleri Derneği Başkanı ve Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Mecit Baskın ise Uluslararası Müzik Festivali’nin ortaya çıkış hikayesini katılımcılarla paylaştı.

Uluslararası Müzik Festivali’nin kente kattığı değerlerin oldukça önemli olduğunu belirten Baskın, “Sanat etkinlikleri ortak değer yaratırlar. Birlikte yaşama alışkanlıklarına katkı sunar, ortak dil oluşmasını sağlarlar” dedi.

Başkan Vahap Seçer ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Baskın, Müzik Festivali’ni her yıl daha iyi yapabilmek için çaba göstereceklerine değinerek, “Kentimiz için marka değer olmuş, güzellikler yaratmış festivalimizi yaşatmak ve devamlılığını sağlamak en değerli hedefimizdir” diye konuştu.

Özdülger, yıllarca sanatçı olarak yer aldığı sahnede ilk kez moderatörlük yaptığını söylerken, 23. Uluslararası Müzik Festivali öncesinde gerçekleştirilen söyleşi için duyduğu mutluluk ve heyecanı dile getirdi.

Söyleşide Mersin’in sanat ve müzik tarihi, sanatın kentle kurduğu bağ, müziğin evrensel dili ve Mersin’in; kültürel ve sanatsal yaklaşımlarıyla dünyadaki yeri gibi konular ele alındı. Sanat yaşamları boyunca sayısız uluslararası ödüle layık görülen ve Türkiye’yi dünyada başarıyla temsil eden iki sanatçı, deneyimlerini ve müziğe duydukları derin tutkuyu dinleyicilerle paylaştı.

Söyleşide ayrıca müziğin insanlara ulaşmasında festivallerin önemi, sanatın birleştirici ve bütünleştirici gücü, kültürlerin ve kentlerin tanıtımındaki rolü de ele alındı. Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen söyleşi, izleyicilere hem müzikal hem de kültürel anlamda ilham verdi.

Etkinlik; festival öncesi tanıtımı gerçekleştirmenin yanı sıra katılımcıların müzikle ilgili merak ettiği tüm soruların yanıtlarını bulduğu bir program oldu. Etkinliğin sonunda gerçekleştirilen piyano dinletisiyle ise katılımcılar müzik dolu geceyi tamamladı.

Kaynak: ANKA