Dünden Bu Yana Haber Alınamıyordu... 61 Yaşındaki Zihinsel Engelli Kadından İyi Haber Geldi

Bolu'nun Gerede ilçesinde dün öğle saatlerinden itibaren ulaşılamayan 61 yaşındaki zihinsel engelli kadından iyi haber geldi. 12 saatlik arama sonucunda bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dünden Bu Yana Haber Alınamıyordu... 61 Yaşındaki Zihinsel Engelli Kadından İyi Haber Geldi
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Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirciler köyünde yaşayan 61 yaşındaki zihinsel engelli Şerife Y., dün saat 12.00 sıralarında kayboldu. Yaşlı kadından haber alamayan yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

12 SAAT SONRA BULUNDU

Arama çalışmalarına köylüler de destek verdi. Ormanlık alanda başlatılan kapsamlı arama-kurtarma çalışmaları sürerken, yaşlı kadından sevindirici haber geldi. Gece saatlerinde termal dron ile yapılan arama sonucu Şerife Y. ilçeye bağlı Çatak köyüne yakın olan ormanlık alanda 12 saatlik arama sonucunda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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