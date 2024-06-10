Düğünlerde silah kullanımına izin verilmeyecek

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, düğünlerde silah atılmasının yasak olduğunu ve bu konuda sıfır tolerans politikası uygulayacaklarını açıkladı.

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Düğünlerde silah kullanımına izin verilmeyecek

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, düğünlerde silah atılmasına asla izin vermeyeceklerini açıkladı. Vali Dağlı, bu konudaki hassasiyetlerini vurgulayarak, düğünlerde silah atılmasının sevinci hüzne dönüştüren, hatta ölümlere yol açan yanlış bir gelenek olduğunu belirtti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Düğünler silah atılması maalesef düğünü ölüme döndürebilen sevinci hüzne döndüren yanlış bir davranış. Kesinlikle ve kesinlikle düğünlerde silah atılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz sivil denetimlerle bu konunun takibini yakından yapacaklar. Bunun önüne geçeceğiz”

'ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR'

Konuyla ilgili muhtarlar, yurttaşlar ve düğün sahiplerinden duyarlılık beklediklerini söyleyen Vali Dağlı, “Düğünde silah atmak ölümle sonuçlanıyor. Hatta gelin ve damat ile en yakınlarının ölümüne neden olduğunu görüyoruz. Çorumlulardan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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