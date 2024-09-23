Düğüne Gidenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı: 20 Kişi Yaralandı

Muş’ta içinde düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs takla attı. Meydana gelen kaza sonucu meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

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Düğüne Gidenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı: 20 Kişi Yaralandı

Muş’ta Bulanık-Varto karayolunda kaza meydana geldi. Varto ilçesine bağlı Yurttutan köyünden Bulanık ilçesine bağlı Köprüyolu köyüne düğüne giden Mehmet Ali Aktaş yönetimindeki minibüs, Köprüyolu köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından yaralılardan bazıları ambulansla Van'a ve Muş'a sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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