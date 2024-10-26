Düğünde Takılan Paraları Saymak İçin Tim Kurdular

Hakkari Kırıkdağ’da Necman Ağa adlı kişinin oğlunun düğününde toplam 10 milyon 800 bin TL değerinde takı takıldı. Düğünün ardından onlarca kişi bir araya gelerek takıları saydılar. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede gündem oldu.

TikTok'ta paylaşılan bir videoda Necman Ağa adlı kişinin oğlunun düğününde takılan takıların sayıldığı anlar yer aldı.

10 MİLYON 800 BİN LİRA

Yerde bulunan deste deste parayı onlarca kişi birlikte saydı. Para sayımı işlemi sırasında bir kadının takılan takıların toplam değerini ise, “5 milyon 300 bin TL para, 1 milyon TL değerinde altın, geline de 4.5 milyon TL değerinde takı” olarak duyurduğu görüldü.

“PARA SAYMA TİMİ KURMUŞLAR”

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Bu kadar parayı bir arada görmemiştim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten para sayma timi kurmuşlar" yorumunda bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem