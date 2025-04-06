Dondan Etkilenen Kayısıda Hasar Tespiti Yapılmaya Başlandı

Malatya’da son günlerde etkili olan dolu yağışı, özellikle kırsal alanlardaki kayısı bahçelerinde zarara yol açtı.

Dondan Etkilenen Kayısıda Hasar Tespiti Yapılmaya Başlandı

Kayısı üretimiyle öne çıkan kentte, yaşanan bu olumsuzluk sonrası hasarın boyutunu belirlemek amacıyla incelemeler başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler, etkilenen bölgelerde saha çalışmalarına başladı. Kurumdan yapılan açıklamada, hasar tespit sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Dondan Etkilenen Kayısıda Hasar Tespiti Yapılmaya Başlandı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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