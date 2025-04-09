Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Kilis'te dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Son Güncelleme:
Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda Mehmet Sanlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, dolandırıcılık ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ö.Y. isimli şahıs yakalandı

Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kilis
Son Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı Afyonkarahisar'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı
Giresun’da Otomobil Şarampole Devrildi, 4 Yaralı Giresun’da Otomobil Şarampole Devrildi, 4 Yaralı
En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor
Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak
ÇOK OKUNANLAR
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi
Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık
Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak
Sadece 1 Defa Ekiliyor Tam 15 Sene Hasat Ediliyor! Üreticilerin Yeni Gözdesi Sadece 1 Defa Ekiliyor Tam 15 Sene Hasat Ediliyor! Üreticilerin Yeni Gözdesi