Doktor Sedye Üstünde Hayat Kurtardı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp krizi geçiren bir hastaya doktorun sedye üzerindeki müdahalesi hayat kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Doktor Sedye Üstünde Hayat Kurtardı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde L.U., isimli vatandaş hastalığı sebebiyle randevu aldığı Dahiliye Uzmanı Dr. Yakup Boyraz'a muayene olmak için hastaneye geldiği esnada fenalaşarak yere yığıldı.

Doktor Sedye Üstünde Hayat Kurtardı - Resim : 1

Dr. Boyraz, acil servis alanına götürülmesine karar verilen Ulusal'a sedye üzerine çıkarak kalp masajı yapmaya başladı. Ulusal, yaklaşık uzun süren kalp masajının ardından yoğun bakım ünitesine alındı.
Levent Ulusal'ın yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Sırrını İzmirliler Biliyor! Kalem Gibi Sarma Böyle Hazırlanmalıymış Sırrını İzmirliler Biliyor! Kalem Gibi Sarma Böyle Hazırlanmalıymış
Ağrı'da 530 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi Ağrı'da 530 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
4 Büyük Kruvaziyer Gemisi Kuşadası Limanı’na Demir Attı 4 Büyük Kruvaziyer Gemisi Kuşadası Limanı’na Demir Attı
Akciğeri Tertemiz Hale Getiriyor: Doğal Ecza Deposu Pazara Çıktı! Reçelinden Çayına Her Şeyi Şifa Oluyor Akciğeri Tertemiz Hale Getiriyor: Ayvanın Reçelinden Çayına Her Şeyi Şifa Oluyor