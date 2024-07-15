Doğu Ekspresi'ne Heyelan Engeli: Seferler Aksadı

Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi, Erzincan'da heyelan nedeniyle yolda kaldı. Tren, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından yoluna devam etti.

Heyelan, Erzincan'ın Tercan ilçesine 34 kilometre mesafedeki Demirkapı mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yoğun yağış sonrası oluşan heyelan nedeniyle rayları dolduran toprak ve çakıl birikintisi, Doğu Ekspresi'nin ilerlemesini engelledi.

Olay yerine gelen ekipler, rayları temizleyerek yeniden ulaşıma açtı. Yaklaşık 1,5 saat trenin seferinin aksamasına neden olan bu durum, yolcular arasında da tedirginliğe yol açtı.

Tren, rayların temizlenmesinin ardından saat 16.30 sıralarında tekrar Kars'a hareket etti.

Kaynak: ANKA