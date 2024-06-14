Doğalgaz yüklü tır devrildi: Aydın-İzmir Otoyolu trafiğe kapatıldı

İzmir'den Aydın istikametine ilerleyen doğalgaz tüpü yüklü bir tır, Yeniköy mevkiinde Aydın çevre otoyolu üzerinde devrilerek yolda yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Doğalgaz yüklü tır devrildi: Aydın-İzmir Otoyolu trafiğe kapatıldı

İzmir'den Aydın istikametine ilerleyen doğalgaz tüpü yüklü bir tır, Aydın'ın Germencik ilçesindeki Yeniköy mevkiinde devrilmesi sonucu alev aldı.

Edinilen bilgiye göre,İzmir'den Aydın istikametine ilerleyen doğalgaz yüklü tır Yeniköy mevkiinde Aydın çevre otoyolu üzerinde devrilerek yolda yan yattı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan tırın benzin deposu alev alırken, yangın ekipleri tarafından söndürüldü.

Patlama riskine karşı Aydın'dan İzmir yönüne, Germencik gişelerden Aydın istikametine otobanın trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Ekiplerin kazanın yaşandığı yerde çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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