Doğa Tutkunları Kale Boynu Kanyonu'na Akın Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şehir merkezine yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Hançer Deresi ile Hapis Kanyonu'nun birleşim noktasında yer alan Kale Boynu Kanyonu göz alıcı manzarası ve doğal yapısıyla doğaseverleri ağırladı.

Doğaseverlerden Kahramanmaraş Doğa Sporları Platformu (KADOS) Kurucusu Mustafa Yıldız, her yıl severek geldikleri bölgenin adeta doğanın cenneti olduğunu söyledi. Bayramın 3'üncü ve 4'üncü gününde yaklaşık 40 kişilik bir ekiple kamp etkinliği düzenlediklerini aktaran Yıldız, "Bir tarafımızda Hançer Deresi, diğer tarafımızda Hapis Kanyonu var. Lokasyon olarak muhteşem bir yer. Her yıl geldiğim halde her defasında ayrı bir keyif alıyorum." diye konuştu.

Kampa katılan Vildan Korur da ilk defa doğa kampı deneyimi yaşadığını ifade ederek, bölge olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi. Çağrı Emre Kır da bayram tatilini doğayla iç içe geçirmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA