Diyarbakır'daki işletme saldırısına karışanlar serbest bırakıldı

Diyarbakır'da Starbucks ve Burger King şubelerine yönelik düzenlenen saldırıya karışan 16 kişiden 15'i savcılıkta, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'daki işletme saldırısına karışanlar serbest bırakıldı

Diyarbakır’da Starbucks ve Burger King'in şubelerine saldırı düzenleyen 16 kişiden 15'i savcılıktan, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 22 Haziran akşamı Sur ve Kayapınar ilçelerindeki bazı zincir işletmelerin şubelerine, İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki göstermek amacıyla düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından 15'i savcılıktan, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, saldırıların meşru protesto sınırlarını aştığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, olayın toplumsal gerilimi artırma potansiyeli de dikkat çekiyor.

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Kaynak: ANKA

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