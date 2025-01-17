Diyarbakır’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

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Diyarbakır’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kaza, Bismil-Diyarbakır kara yolundaki Köseli Mahallesi yakınlarında, öğle saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 31 ST 234 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 33 SL 163 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, 46 ABE 288 plakalı otomobile çarptı. Aynı esnada 34 BCJ 962 plakalı başka bir otomobil de kazaya karışarak zincirleme kazayı büyüttü.

Diyarbakır’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Resim : 1

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI

Kazanın ardından kamyon şoförü ve 2 çocuk yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Diyarbakır’da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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