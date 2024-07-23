Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 8 Kişi Yaralandı

Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nda 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya dair inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 8 Kişi Yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu Kantar Köprülü alt geçitte meydana geldi.

İddiaya göre, kent merkezine gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AEK 652 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen 33 NRP 34 plakalı otomobille çarpıştı.

Arkadan gelen 21 AN 360 plakalı başka bir otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada otomobillerdeki toplam 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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