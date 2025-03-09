Diyarbakır'da Refüj Faciası! 3'ü Çocuk 6 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'da seyir halindeki bir otomobil, refüje çarparak devrildi. Korkutan kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

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Diyarbakır'da Refüj Faciası! 3'ü Çocuk 6 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, E.T'nin kullandığı 06 EAF 677 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi mevkisinde kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Diyarbakır Trafik kazası
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