Diyarbakır’da Operasyon: 3 Milyon 804 Bin Makaron Ve Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Diyarbakır’da eylül ayında kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ve 3 milyon 804 bin makaron ele geçirildi. İşlem yapılan 81 şüphelinden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2’si tutuklandı.

Diyarbakır’da Operasyon: 3 Milyon 804 Bin Makaron Ve Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde eylül ayında yapılan operasyonlarda; 1 adet uzun namlulu tüfek, 5 adet tabanca, 2 adet kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 9 adet şarjör, 699 adet fişek, 2 adet uzun namlulu silah gövdesi, 2 bin 496 litre motorin, 26 bin 33 paket sigara, 1155 kilo yaprak/kıyılmış tütün, 80 adet cep telefonu, 3 milyon 804 bin 400 adet makaron, 700 adet puro, bin adet boş sigara kutusu, 7 adet sigara dolum makinesi, 5 adet kompresör makinesi, 6 adet kredi kartı, 1 adet pos cihazı, 2 adet cep telefonu ve 2 adet sim kart ele geçirildi.

Diyarbakır’da Operasyon: 3 Milyon 804 Bin Makaron Ve Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi - Resim : 1
81 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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