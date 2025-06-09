Diyarbakır'da Mezarlık Temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıkların bakımı için harekete geçti.

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Diyarbakır'da Mezarlık Temizliği
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Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mezarlıklarda Kurban Bayramı öncesi başlattığı temizlik çalışmalarını, bayram sonrası da sürdürdü. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Vahap Saçaklı ve şube müdürlerinin de arasında olduğu 120 personel, Yeniköy, Peyas Mezarlığı, Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar, Alipınar ve Süryani Kadim Mezarlığı’nda temizlik çalışması yaptı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, mezarlık alanındaki yabani otları biçti, ağaçların kuruyan dallarını budadı, yol temizliği yaptı, çöpleri topladı. Ekipler, topladıkları atıkları araçlarla çöp alanına aktardı.

Kaynak: İHA

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