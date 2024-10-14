Diyarbakır'da Korku Dolu Anlar! Bir Anda Çöktü

Merkez Bağlar ilçesinde dün meydana gelen olayda, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ağır hasarlı olduğu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yıkım kararı verilen Şenel 9 Apartmanı’nı yıkımı sırasında bitişiğindeki 6 katlı Hayat Apartmanı’nın üzerine çöktü. Apartmanın 2 ve 3’üncü katlarındaki 2 daire ve zemin katta bulanan sağlık merkezi zarar gördü. Olayda can kaybı yaşanmazken, 18 dairelik apartmanının ilk 3 katının kolon ve kirişlerinde kırılma ve çatlaklar meydana geldi.

Binanın çökmesiyle dairesi zarar gören apartman sakinlerinden Ömer Akkuş, yetkililerin sorunlarıyla ilgilenmediğini söyledi. İki gündür evlerine gidemediklerini aktaran Akkuş, “Şenel 9 Apartmanı’nın yıkımı sırasında hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı. Burada insanların hayatı söz konusu. Biz kendilerini uyardığımızda 'sorun yok' dediler. Bu şekilde yıkımı yapmaları bizi mağdur etti, evimiz yıkıldı. Şu an sokakta kalıyoruz. Hiçbir yetkili gelmedi buraya. Mağduriyetimizin giderilmesi için bir an önce bir çare bulunmasını istiyoruz. 2 daire ve alt kattaki sağlık merkezi zarar gördü” dedi.

Apartman sakinlerinden Türkan Dere ise, binan çökmesi sırasında deprem olduğunu düşündüklerin ifade ederek, çok korkuttuklarını söyledi. Yetkililerin kendileriyle ilgilenmediğini anlatan Dere, “Önceden bize yıkımı yapacaklarını söyleseydiler biz de önlemlerimizi alırdık. 5 çocuğumla evde olduğum sırada önce dumanlar yükseldi daha sonra sarsıldık, deprem olduğunu düşündüm. Daha sonra yıkılan binanın apartmanımızın üstüne çöktüğünü öğrendik. Çok mağduruz evimize gidemiyoruz. Yetkililerden yardım talebinde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA