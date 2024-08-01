Diyarbakır'da Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı: Sürücü Öldü, Yaralılar Var

Diyarbakır’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü öldü, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

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Diyarbakır'da Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı: Sürücü Öldü, Yaralılar Var

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kırsal Uzunova Mahallesi Sivrice Küme Evleri mevkiinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Teyfik D. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Mehmet Teyfik D., Asya A., Zehra D., Narin D., Gülistan D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar ilk müdahalesinin ardından Kulp İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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