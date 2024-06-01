Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

Kaza, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi Seyrantepe Toplu Konutları 1. Cadde'de meydana geldi. S.B. plakalı otomobilin sürücüsü S.B., M.E.T. plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada S.B., M.E.T. ve araçlarda bulunan diğer 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA