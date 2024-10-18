Diyarbakır'da Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı

Diyarbakır'da bir okulda "13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında deprem tatbikatı düzenlendi.

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Diyarbakır'da Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma (AKUB), UMKE ve Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi işbirliğiyle merkez Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi'nde "13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Etkinlikte, gerçekleştirilen deprem tatbikatında öğrencilere, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilk yardım ve yangın konusunda bilgi verildi.

AKUB Ekip Lideri Esra Kalay, AA muhabirine, okulların ve öğrencilerin depreme hazır olması amacıyla tatbikatı düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte, sınıflarda afet farkındalık eğitimi verdiklerini belirten Kalay, şöyle konuştu:

"Hedefimiz Diyarbakır'da afet eğitimi almayan okul kalmamasıdır. Bu kapsamda 17 ilçe, merkez ve taşra teşkilatlarımızdaki tüm okullarımızın bu eğitimi almasını istiyoruz. Amacımız deprem farkındalık bilinci oluşturmak, afet bilinci kazandırmaktır. Bunu eğitimler ve tatbikatlarla güçlendirmeye çalışıyoruz. Ülke olarak depreme hazırlıklı olmalıyız. Bunun için eğitim şart diyoruz."

Kaynak: AA

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