Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 5 Yaralı

Diyarbakır’da otomobil ile motosikletin çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 5 Yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yenihal Köprülü Kavşağı'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Cezaevinden Kaçtı, Polisten Kaçamadı! Çatıdan Binaya Atlamaya Çalışan Firari Düşerek Ayağını KırdıCezaevinden Kaçtı, Polisten Kaçamadı! Çatıdan Binaya Atlamaya Çalışan Firari Düşerek Ayağını KırdıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Diyarbakır Trafik kazası
Son Güncelleme:
Başakşehir'de Korkutan Kaza: İETT Otobüsü, Yağmurlu Havada Kontrolü Kaybetti Başakşehir'de Korkutan Kaza: İETT Otobüsü, Yağmurlu Havada Kontrolü Kaybetti
Ankara ve İstanbul yerine o ile yatırıma başladılar. Akın akın arsa alıyorlar Ankara ve İstanbul yerine o ile yatırıma başladılar. Akın akın arsa alıyorlar
Trafikte Acı Ölüm! Devrildikten Sonra Alev Alan ATV'nin Sürücüsü Hayatını Kaybetti Devrildikten Sonra Alev Alan ATV Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Sütsüz Un Helvası Yapmanın Yolu! Şefler Bakın Nasıl Hazırlıyorlar Sütsüz Un Helvası Yapmanın Yolu! Şefler Bakın Nasıl Hazırlıyorlar