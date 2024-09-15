Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 5 Yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yenihal Köprülü Kavşağı'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yolda ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA