Diyarbakır'da Baza Altında Saklanan Firari Zanlı Yakalandı

Diyarbakır'da yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B., polisin titiz operasyonuyla Kayapınar'daki bir evde baza altında saklanırken kıskıvrak yakalandı.

Diyarbakır'da Baza Altında Saklanan Firari Zanlı Yakalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, kentte firari suçlulara göz açtırmıyor. Hakkında yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B., uzun süredir polisten kaçmayı başarıyordu. Ancak, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kararlı takibi, zanlının izini sürmesine olanak sağladı.

Ekipler, yaptıkları detaylı çalışmalar sonucunda Ş.B.’nin Kayapınar ilçesinde bir adreste gizlendiğini belirledi. Harekete geçen polis, söz konusu adrese düzenlediği operasyonda zanlıyı saklandığı yerde buldu. Ş.B., evde bulunan bir bazanın altına gizlenmiş halde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Ş.B., cezaevine gönderildi. Diyarbakır polisi, aranan şahıslara yönelik operasyonlarına aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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