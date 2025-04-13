Diyarbakır’da 8 Kişinin Yaralandığı Kavgada 4 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla alakalı 4 kişi tutuklandı.

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Diyarbakır’da 8 Kişinin Yaralandığı Kavgada 4 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 10 Nisan’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralanmıştı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

10 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet Ak-47 otomatik tüfek, 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Kaynak: İHA

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