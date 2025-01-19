Diyarbakır’da 16 Yaşındaki Çocuk Zorla Kaçırılmıştı, Olayda Yeni Gelişme

Diyarbakır’da F.Y.’yi (16) zorla otomobile bindirip kaçıran, onu kurtarmaya çalışan S.A.Y.’ye de pompalı tüfekle ateş açan şüphelilerden M.K. (23) tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Diyarbakır’da 16 Yaşındaki Çocuk Zorla Kaçırılmıştı, Olayda Yeni Gelişme

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. İstasyona otomobille gelen 1’i pompalı tüfekli 4 kişi, F.Y.’yi dövüp zorla araca bindirdi. Bu sırada F.Y.’yi kurtarmaya çalışan S.A.Y.’ye şüphelilerden biri pompalı tüfekle ateş etti. Saldırıdan yara almayan S.A.Y. kaçarken, silahlı kişi de boş kartuşu aldı. Şüpheliler daha sonra F.Y.'yi zorla bindirdikleri otomobille uzaklaştı. Şüpheliler, bir süre sonra F.Y.'yi serbest bırakarak, kaçtı. F.Y.'nin kaçırılma anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’da 16 Yaşındaki Çocuk Zorla Kaçırılmıştı, Olayda Yeni Gelişme - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri belirledi. Şüphelilerden M.K. adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Tarafların olaydan önce trafikte tartışma yaşadıkları ve olayın bu nedenle gerçekleştiği öğrenildi.

Diyarbakır’da 16 Yaşındaki Çocuk Zorla Kaçırılmıştı, Olayda Yeni Gelişme - Resim : 2

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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