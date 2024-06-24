Diyarbakır ve Mardin'deki ölümcül yangının nedeni belli oldu

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şubesi'nin hazırladığı ön raporda, 15 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır ve Mardin'deki yangınla ilgili önemli tespitler yer aldı.

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Diyarbakır ve Mardin'deki ölümcül yangının nedeni belli oldu

20 Haziran gecesi Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçesini etkileyen ve 15 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili incelemeler devam ediyor. Bu kapsamda, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan ön rapor açıklandı. Raporda, yangının çıktığı yerin ekili alan olduğu ve anızın görülmediği tespit edildi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan ön rapor açıklandı. Raporda, yangının çıktığı yerde anızın olmadığına dikkat çekildi.

EMO Diyarbakır Şubesi’nce hazırlanan raporda yer alan tespitler şöyle:

"Yangının çıktığı yerin ekili olduğu, anızın olmadığı görülmüştür.

İletim hatlarında birçok noktada eklerin ve liflenmelerin olduğu tespit edilmiştir.

Direkteki OG (yüksek gerilim hatlarının, transformatörlerin kondansatörlerin ve anahtarlama cihazlarının aşırı akımlardan korunması için kullanılırlar) sigortalarının yerinde olmadığı, bunun yerine iletkenlerle bypass edildiği ve bu bağlantıların gevşeklikten dolayı arka sebebiyet verebileceği tespiti yapılmıştır.

Birçok direkte kırık izolatörlerin olduğu bu durumun atlamalara sebebiyet verebileceği teknik açıdan bir veridir.

OG (Orta Gerilim) hatlarda ekili tarım alanlarında ağaç direkleri mevcudiyeti görüldü. Bu ağaç direklerin kullanılması uygun görülmemektedir.

Hatların geçtiği güzergahlarda direklerin etrafında yangına karşı bir önlem alınmadığı gözlemlenmiştir. (Direk diplerindeki otların mevcudiyeti vs.) Direk diplerinde süs betonu olmadığı, otların direk dibinde biçilmediği tespiti yapılmıştır.

OG hatlarının dibindeki ağaçların atlamaya sebebiyet verebileceği gözlemlenmiştir.

İzolatörlerdeki gevşek ve sıkı bağların tekniğine uygun yapılmadığı gözlemlenmiştir.

Şebekelerin bakım onarımı yapılmadığı teknik işletme sorumluluğu hizmetlerden yararlanılmadığı gözlemlenmiştir."

Kaynak: ANKA

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