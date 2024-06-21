Diyarbakır ve Mardin'de kırsal alanda yangın

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında ekili alanlarda yangın çıktı.

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Diyarbakır ve Mardin'de kırsal alanda yangın

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda çıkan yangına müdahale edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki ekili alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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