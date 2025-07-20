Dışarı Çıkmak Cesaret İster! İzmir'de Sıcaklık Alarmı

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu İzmir'de sokaklar boş kaldı.

Dışarı Çıkmak Cesaret İster! İzmir'de Sıcaklık Alarmı
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Kent merkezinde, sıcak hava nedeniyle pazar gününe rağmen sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi. Konak'ta güneşten korunmak isteyenler şapka taktı, ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

İzmir'in en hareketli noktaları olan Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka Çarşı ile kordonda diğer günlere göre az sayıda kişi olduğu görüldü.

Sıcak hava nedeniyle önemli tatil bölgeleri Çeşme ve Foça ilçelerindeki plaj ve sahillerde denize girenler ise yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: AA

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