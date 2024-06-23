Direksiyon başında uyuyan sürücü kazaya neden oldu: 2'si çocuk 7 yaralı

Kartal'da sabah saatlerinde direksiyon başında uyuyan sürücü, seyir halindeki iki otomobile çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Direksiyon başında uyuyan sürücü kazaya neden oldu: 2'si çocuk 7 yaralı

İstanbul'un Kartal İlçesi, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 05.00 sıralarında, bir sürücü direksiyon başında uyuması sonucu önce aynı istikamette seyir halinde olan ticari taksiye, ardından sağ şeritten gelen otomobile çarptı. Kazada 3 araçtan 2'si çocuk toplamda 7 kişi yaralandı.

Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, karayolundaki trafiği kontrollü şekilde ilerletirken olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza yapan aracın içinde bulunan Mustafa Kılıç, "Biz sağ şeritten geliyorduk. Vatandaş uyumuş galiba. Önce ticari taksiye vurdu, ardında bize vurdu bariyerlere sıkıştırdı. 6-7 yaralı var" dedi.

Kaynak: İHA

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Kartal Trafik kazası
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