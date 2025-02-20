Dilkaya Sazlığında Korkutan Yangın

Van'ın Edremit ilçesinde bulunan ve birçok kuş türü ile canlıya ev sahipliği yapan Dilkaya sazlığında çıkan yangın, geniş bir alanın küle dönmesine neden oldu.

Dilkaya Sazlığında Korkutan Yangın

Van'ın Edremit ilçesindeki Dilkaya sazlığı, sabah saatlerinde çıkan yangınla büyük bir tahribata uğradı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, bölgedeki biyolojik çeşitliliğe ciddi zarar verirken, onlarca kuş türü ve diğer canlıların yaşam alanını yok etti.
Alevler kısa sürede sazlık alanı sararken, itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar yangına müdahale etti. Saatler süren yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak geriye küle dönmüş geniş bir alan ve zarar görmüş doğal yaşam kaldı.
Dilkaya sazlığı, Van Gölü Havzası’nın en önemli doğal yaşam alanlarından biri olarak biliniyor. Göçmen kuşlar başta olmak üzere birçok farklı türde canlının üreme ve beslenme alanı olan sazlık, yangın sonrası biyolojik çeşitliliğini büyük ölçüde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Kaynak: İHA

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