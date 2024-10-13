Dilencinin Para Yakalatmama Taktiğini Zabıta Yakaladı

Hatay'da dilenerek topladığı paraları toplu bir şekilde yakalatmamak için düzenli aralıklarla üstündeki paraları başka birisine teslim eden dilencinin oyununu zabıta ekipleri yakaladı.

Dilencinin Para Yakalatmama Taktiğini Zabıta Yakaladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), şehrin huzurunu korumak amacıyla il genelinde dilencilik denetimlerine hızla devam ediyor. HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, yaptığı denetim ve kontroller kapsamında bir kadın ve bir erkek olmak üzere M.T. ve K.D. isimli 2 dilenciyi yakaladı. Şahısları uzun süre takip eden ekipler, K.D. isimli erkek şahsın topladığı paraları belli aralıklarla yakınlarda bekleyen M.T.' ye verip üzerinde yüklü miktar parayla yakalanmamaya dikkat ettiğini de tespit etti. Dilenirken suçüstü yakalanan M.T. ve K.D. isimli kişilerin üzerlerinden 1255 TL para çıkarken bu kişilerin il dışından geldikleri bilgisi verildi. Uzuv kaybı yaşayan K.D.’ ye devlet tarafından maaş bağlandığı ancak dilenciliği meslek haline getirdiği için maaşının daha önce kesildiği de öğrenildi. İl dışından şehre dilenmeye gelenlerin varlığına dikkat çeken Zabıta Dairesi, 6 Şubat depremleri sonrası derin yaralar alan Hataylıların duygularının sömürülmemesi adına titizlikle çalıştıklarını vurguladı.

Kaynak: İHA

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