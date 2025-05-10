Dikili’de 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir Dikili açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 Sudan asıllı düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.
İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 22.20 sıralarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri devriye görevindeyken bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907), hareket halindeki lastik botu durdurarak içindeki 28 Sudan asıllı düzensiz göçmeni yakaladı.
Yakalanan göçmenler, karaya çıkarıldıktan sonra sağlık kontrollerinden geçirildi ve işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yasa dışı göçle mücadele kapsamında bölgedeki denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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