Didim Açıklarında 15 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 2’si Çocuk

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan’a geçmeye çalışan ve Türk karasularına geri itilen 2’si çocuk 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Didim Açıklarında 15 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 2’si Çocuk
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Aydın’ın Didim ve Kuşadası açıklarında, düzensiz göçmenlerin lastik bot veya can sallarıyla Yunanistan’a geçişini önlemek için Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Didim açıklarında, fiber karinalı bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan ekipler, hızla harekete geçti. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen bottaki 2’si çocuk 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) gönderildi. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgedeki denetim ve kurtarma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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