Depremde Hasar Gören Okulun Çatısında Yangın: Keresteler Alev Aldı, Panik Yaşandı

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Yangın, öğle saatlerinde Çöşnük Mahallesi Bozbayır Sokak’ta yer alan Kazım Karabekir İlkokulu’nda meydana geldi. Depremde ağır hasar aldığı için söküm çalışmaları süren binanın çatısındaki kerestelerin tutuşmasıyla alevler yükseldi. Yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA