Depremde Hasar Gören Caminin Minaresi Söküldü

İstanbul Arnavutköy'de, 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde söküldü.

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Depremde Hasar Gören Caminin Minaresi Söküldü

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy Belediyesi ilçe genelinde kriz yönetim planını uygulamaya koydu. Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde başlatılan saha taramalarında kamu yapıları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda detaylı teknik incelemeler gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan Sıddık Camii’nin minaresinde hasar tespit edildi. Oluşan çatlaklar ve sağlamlık kaybı nedeniyle minarenin üst kısmının çevre güvenliği açısından risk oluşturduğu belirlendi. Bunun üzerine Arnavutköy Belediyesi, minarenin hasarlı bölümünün sökülmesi için çalışma başlattı. Söküm çalışmaları, alanında uzman teknik ekiplerin gözetiminde ve yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yürütüldü.

Kaynak: İHA

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