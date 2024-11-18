Deprem Sonrası Enkaz Kaldırılınca Ortaya Çıktı... Hatay'ın Altından Tarih Fışkırıyor

"HATAY'IN HER YERİNDE TARİHİ YAPILAR VAR"

Tarih meraklısı Kemal Korkmaz, kentin tarihi yapısına ve medeniyetler şehri olduğuna dikkat çekerek, “Ben gezmeyi severim. Ben böyle tarihi yapıları keşfetmeyi severim. Burayı internette gördüm. Araştırdım ve nerede olduğunu buldum. Bulduğum gibi geldim ve harika yapıyı gördüm. Tarihi yapı çok güzel bir yer. Bu tarihi yapı sanki yeni yapılmış gibi duruyor. Depremden önce burada binalar vardı. Depremde binalar yıkıldı. Binaların enkazı kaldırıldıktan sonra altında bu tarihi yapı çıktı. Hatay'ın her yerinde tarihi yapılar ve eserler var. Bu yapılar keşfedilmeyi bekliyor. Umarım korunmaya alındıktan sonra turizme kazandırılır. Bu tarihi yapı çok sağlam duruyor sanki yeni yapılmış gibi görünüyor. Bu yapı yerin 6 metre altında duruyor” dedi.