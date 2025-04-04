Denizli'de Yaşlı Adamın Acı Ölümü... Abdest Almaya Gitti ama Dönemedi

Denizli'de abdest almak için lavaboya giden 86 yaşındaki Ziya Ertuna geri dönmeyince yakınları kontrole gitti ve Ertuna'nın hayatını kaybettiğini gördüler.

Denizli'de Yaşlı Adamın Acı Ölümü... Abdest Almaya Gitti ama Dönemedi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren iş hanında esnaflık yapan yakınlarına ziyarete gelen Ziya Ertuna (86), abdest almak için yakınlarının yanından ayrıldı. Uzun süre geri dönmeyen Ertuna'yı merak eden yakınları kontrol etmek için gittikleri lavaboda yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Yaşlı adamı bulan yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri üzerine yaşlı adamın hayatını kaybetti belirlendi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ziya Ertuna’nın cansız bedeni ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

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Kaynak: İHA

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