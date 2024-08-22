Denizli'de Yangın Paniği: Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde samanlıkta yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Denizli'de Yangın Paniği: Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Aşağı Mahalle Ucarı Köprüsü yanında yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Yangının vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle birlikte, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Acıpayam ekipleri, yangına hızlı bir bir şekilde mücadele ederek alevleri kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken samanlıkta maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Denizli Yangın
Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor
Denize Giren Yaşlı Adam Ölümden Döndü Denize Giren Yaşlı Adam Ölümden Döndü
NOW TV'de Yayımlanıyordu! İddialı Dizinin Yeni Adresi Belli Oldu NOW TV'de Yayımlanıyordu! İddialı Dizinin Yeni Adresi Belli Oldu
Balıkesir'deki Palet Atölyesinde Büyük Yangın Balıkesir'deki Palet Atölyesinde Büyük Yangın
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor
'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama 'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama
Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi!
Kaçırıldığı İddiası Türkiye'yi Ayağa Kaldırmıştı: Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu Reha Muhtar'ın Oğlu İlk Kez Konuştu
AKP ve MHP'de Kazan Kaynıyor! ‘Erdoğan’a İçten İçe Kızıyor Ama Korkudan Belli Etmiyorlar’ ‘Erdoğan’a İçten İçe Kızıyor Ama Korkudan…’