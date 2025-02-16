Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu, 11 Tutuklama

Denizli İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu, 11 Tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Buldan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında farklı adreslerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde 11 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan incelemelerde 12 gram metanfetamin, 2 adet uyuşturucu hap, 12 kullanımlık kannobinoid maddesi,12 adet uyuşturucu kullanma aparatının yanı sıra 1 adete Meryem Ana heykeli, 1 adete ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 12 adet tabanca fişeği 10 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, 2 kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanmış 9 şüpheli şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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