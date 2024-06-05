Denizli'de orman yangını!

Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, 200 dekarlık alanın yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.

Son Güncelleme:
Denizli'de orman yangını!

Denizli'de ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede kontrol atlına alındı. Yangında yaklaşık 200 dekar alan zarar gördü.

Yangın, Bekilli ilçesi Yahyalar Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında ormanlık alandan duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen 5 arazöz, 4 itfaiye, 4 iş makinesi ile alevlere müdahale edildi. Ayrıca alevlere ilçe halkı da traktörlerle müdahale etti.

Denizli'de orman yangını! - Resim : 1

Ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 200 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Orman yangınları Denizli
Son Güncelleme:
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Müdahale sürüyor Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Müdahale sürüyor
Yargı dizisi final yapınca yeni adresi belli oldu! Başrol kadrosunda yer alacak Yargı dizisi final yapınca yeni adresi belli oldu! Başrol kadrosunda yer alacak
Bir gün içinde iki kez sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam ölümden döndü Bir gün içinde iki kez sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam ölümden döndü
Teşkilat'tan adı silinmişti! TRT1 oyuncusunun yeni adresi belli oldu Teşkilat'tan adı silinmişti! TRT1 oyuncusunun yeni adresi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek o isimlerin üstünü çizdi: Yarın görevden alınacaklar Mehmet Şimşek o isimlerin üstünü çizdi: Yarın görevden alınacaklar
Kavurucu sıcaklar devam ediyor... Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak
CHP lideri Özgür Özel'in İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı: Mutabakata vardılar Özgür Özel'in Müsavat Dervişoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı
Erdoğan-Akşener görüşmesi sona erdi Erdoğan-Akşener görüşmesi sona erdi
Ekrem İmamoğlu Belediyeler Birliği Başkanı oldu Ekrem İmamoğlu Belediyeler Birliği Başkanı oldu