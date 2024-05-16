Denizli'de korkunç kaza: 3'ü ağır 4 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak yol ve kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

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Denizli'de korkunç kaza: 3'ü ağır 4 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilin kavşaktan dönüş yaptığı sırada kontrolünü kaybederek yol ve kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

E.Y. yönetimindeki 20 ALT 897 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesi'nde kavşaktan dönüş yaptığı sırada önce yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Cesuroğlu'na, ardından kaldırıma çıkarak Afganistan uyruklu Hamid Deghani, Muhammed Abduli ve Seyhram Huseyni'ye çarptı.

Otomobil, bir taksi durağına çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sürücü, ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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