Denizli'de Kaybolup Aydın'da Bulundular
Denizli'de kaybolan 8 büyükbaş hayvan Aydın'da bulundu. Gerekli işlemlerin ardından hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Aydın'da Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye esnasında 8 adet küpesiz ve sahipsiz büyükbaş hayvan tespit edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı arama ve araştırma sonucu hayvanların Denizli'nin Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi'ndeki 4 şahsa ait olduğu tespit edildi.
Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA