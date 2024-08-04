Denizli'de Kaybolup Aydın'da Bulundular

Aydın'da Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye esnasında 8 adet küpesiz ve sahipsiz büyükbaş hayvan tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı arama ve araştırma sonucu hayvanların Denizli'nin Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi'ndeki 4 şahsa ait olduğu tespit edildi.

Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA