Denizli'de Kaybolup Aydın'da Bulundular

Denizli'de kaybolan 8 büyükbaş hayvan Aydın'da bulundu. Gerekli işlemlerin ardından hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Denizli'de Kaybolup Aydın'da Bulundular

Aydın'da Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye esnasında 8 adet küpesiz ve sahipsiz büyükbaş hayvan tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı arama ve araştırma sonucu hayvanların Denizli'nin Babadağ ilçesi Kelleci Mahallesi'ndeki 4 şahsa ait olduğu tespit edildi.

Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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