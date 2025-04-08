Denizli’de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı
Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda bandrolsüz kaçak sigara temin eden ve Denizli’de satışını yapan şahıs gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Çivril İlçe Jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu doğu bölgelerinden bandrolsüz kaçak sigara getirerek Denizli’de satışı yapan şüpheli M. B. tespit etti.
Gerekli çalışmaların ardından Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda M. B. gözaltına alınırken adreste yapılan incelemelerde 300 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Ele geçirilen 300 paket sigaraya el konulurken gözaltına alınan M. B. 5607 sayılı kaçakçılık suçu kapsamında hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA