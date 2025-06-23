Denizli’de Kaçak Kazıda Binlerce Yıllık Lahit Ortaya Çıktı

Denizli’nin Çivril ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheliler, tarihi lahdi ortaya çıkardıktan sonra ihbar üzerine kaçtı. Jandarma ekipleri bölgeyi koruma altına aldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son Güncelleme:
Denizli’de Kaçak Kazıda Binlerce Yıllık Lahit Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Çivril’in Emircik Mahallesi Kayran mevkisinde meydana geldi. Tarlasında çalışmak üzere gelen bir çiftçi, yan parseldeki arazide kazı yapıldığından şüphelenerek durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, bölgede kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Güvenlik önlemi alınan alanda yapılan detaylı incelemede, tarihi bir lahidin toprak altından çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi.

Kaçak kazı yapan kişilerin, lahdi tam olarak çıkarmadan olay yerinden hızla uzaklaştıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin izini sürmek için çalışma başlattı.

Bulunan tarihi lahit, olay yerine çağrılan Denizli Müze Müdürlüğü ekiplerinin incelemesine açıldı. Uzmanlar tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından, eserin taşınması ya da yerinde korunması yönünde karar alınacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Denizli Tarihi eser
Son Güncelleme:
Edirne'yi Dolu Vurdu, Tarım Arazilerinde Hasar Çalışması Başladı Edirne'yi Dolu Vurdu, Tarım Arazilerinde Hasar Çalışması Başladı
Amerikalılar Neden Evlerinde Çamaşır Makinesi Kullanmıyor? İşte Nedeni Amerikalılar Neden Evlerinde Çamaşır Makinesi Kullanmıyor? İşte Nedeni
Şeker Yerken Ölüyordu, Motosiklet Sürücüsü İmdadına Yetişti Boğulmak Üzereydi, Motosiklet Sürücüsü İmdadına Yetişti
En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor 22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor
İflasın Eşiğindeki Ünlü AVM'den Flaş Karar: Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu İflasın Eşiğindeki Ünlü AVM'den Flaş Karar: Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu
Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir? Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir?
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı