Denizli’de Kaçak Kazıda Binlerce Yıllık Lahit Ortaya Çıktı

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Olay, Çivril’in Emircik Mahallesi Kayran mevkisinde meydana geldi. Tarlasında çalışmak üzere gelen bir çiftçi, yan parseldeki arazide kazı yapıldığından şüphelenerek durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, bölgede kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Güvenlik önlemi alınan alanda yapılan detaylı incelemede, tarihi bir lahidin toprak altından çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi.

Kaçak kazı yapan kişilerin, lahdi tam olarak çıkarmadan olay yerinden hızla uzaklaştıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin izini sürmek için çalışma başlattı.

Bulunan tarihi lahit, olay yerine çağrılan Denizli Müze Müdürlüğü ekiplerinin incelemesine açıldı. Uzmanlar tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından, eserin taşınması ya da yerinde korunması yönünde karar alınacağı bildirildi.

Kaynak: İHA