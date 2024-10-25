Denizli'de 7 Büyüklüğünde Deprem Senaryosu Tatbikatı Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığının 2024 yılı Tatbikatlar Programı kapsamında Aydın İli Masabaşı Uzantılı Bölgesel Saha Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosuna göre Aydın ilinde meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem, Denizli ilinin 7 ilçesinde hissedildi. Yapılan saha taramaları sonucunda deprem bu ilçelerde çeşitli derecelerde hasara neden oldu. Aydın Bölgesel Saha Tatbikatı için AFAD Başkanlığının AFAD-RED çıktısına göre hazırlanan senaryoda Denizli’nin Sarayköy, Buldan, Tavas, Kale, Merkezefendi, Pamukkale ve Babadağ ilçelerinde hasarlar oluştu.



24 saat esasına göre gerçek zamanlı icra edilen tatbikat alarmı, İçişleri Başkanlığı tarafından verildi. O andan itibaren İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri hızlıca İl AFAD Merkezine intikal ederek, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplandı. Koordinasyon kurulu toplandıktan sonra AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun tarafından genel durum ve senaryo ile ilgili sunum yapılarak, akabinde Vali Coşkun 7 İlçe Afet Yönetim Merkezine canlı bağlanarak, mevcut durum ile ilgili bilgi aldı. Gerekli değerlendirmelerin ardından AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun tarafından masabaşı tatbikatının icrası için Afet Çalışma Grupları özelinde ikinci sunuma devam edildi.



Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında icra edilen tatbikatta, TAMP Ana Çözüm Ortağı Kurum Yöneticileri ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri, İl AFAD Merkezinde Vali Coşkun Başkanlığında tatbikatın masabaşı kısmını icra etti. Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden tatbikatın masabaşı kısmı devam ederken; Honaz ilçesindeki Kocabaş AFAD Lojistik Depoya intikal edilerek, buradaki AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Organize Sanayi Bölge İtfaiyesi ve AFAD’a akredite sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri ile ADM, Enerya, Kızılay, TRAC, DESKİ ve Destek AFAD gönüllüleri ekiplerince icra edilen afet tatbikatı izlendi.



Enkaz alanında Kentsel Arama Kurtarma, KBRN, Yangın ve Yüksekten İndirme çalışmaları simule edilerek enkazlardan çıkarılan kazazedeler, UMKE ve ambulanslar aracına Sağlık İl Müdürlüğü tarafından kurulan sahra hastanesinde tedavi altına alındı. Sahada icra edilen tatbikatın akabinde İl AFAD Merkezine İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ile tekrar gelinerek AFAD Başkanlık ile çevrimiçi olarak Aydın, İzmir, Denizli, Manisa ve Muğla valileriyle 41 ilçe kaymakamlıkları ile bağlantı kurularak yapılan genel değerlendirmenin ardından tatbikat sona erdi. Enkazlarda arama yapılması, yaralıların tespit edilerek enkazdan çıkartılmaları ile ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşlarına sevk işlemlerinin canlandırıldığı senaryoda ortaya çıkan görüntüler gerçeğini aratmadı.



Afet gruplarının olası afete hazırlıklı olması ve birlikte çalışma kapasitesinin test edilmesi, müdahale aşamasında görev alan karar verme mekanizmasındaki yöneticilerin tecrübelerinin artırılması, kaynak kapasitesinin ölçülmesi, eksiklerin tamamlanması, iletişim becerilerinin test edilmesi, müdahale ekiplerinin birlikte çalışma kabiliyetlerinin artırılması, planların uygulanabilirliğinin test edilmesi, yerel ve uluslararası ekiplerin birlikte ve uyum içerisinde çalışabilme kabiliyetlerinin artırılması, 6 Şubat depremlerinden elde edilen tecrübe ile kamu gücünün kullanılması ve koordinasyonun test edilmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikat kapsamında 400 personel 40 araç görev aldı.



Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, tatbikatın sonunda görev alan ekiplerle bir araya gelerek, çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: İHA