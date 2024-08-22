Denize Giren Yaşlı Adam Ölümden Döndü

Samsun'da denize giren 90 yaşındaki adam akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren adam, çevredekiler tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Denize Giren Yaşlı Adam Ölümden Döndü

Samsun'da İncesu Yalı Mahallesi 6086. Sokak'ta bulunan Kanarya Kampı sahilinde Çorum'dan geldiği öğrenilen 90 yaşındaki S.S., serinlemek için denize girdi.

Akıntıya kapılan yaşlı adam, boğulma tehlikesi geçirdi. Yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan yaşlı adam, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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