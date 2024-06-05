Denizde panik anları! Üzerine çıktıkları dubanın ipi kopunca akıntıda sürüklendiler

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi sahilinde suyun üstündeki dubaların ipinin kopması nedeniyle denizdeki akıntıda sürüklenerek mahsur kalan 4 genç kurtarıldı.

Denizde panik anları! Üzerine çıktıkları dubanın ipi kopunca akıntıda sürüklendiler

Yalova’da Çiftlikköy sahilinde suyun üzerinde bulunan dubanın ipleri koptu. Üzerinde 4 genç kişinin bulunduğu duba akıntıyla birlikte denizde sürüklenmeye başladı.

Marmara Denizi’nde mahsur kalan gençler cep telefonuyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Ekipler dubada mahsur kalan gençlerin bulunduğu bölgeye itikal etti.

Denizin ortasında bağırarak da yardım isteyen gençler Sahil Güvenlik ekiplerinin botuyla kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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