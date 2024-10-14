Darende’de Anız Yangını
Malatya'nın Darende ilçesinde, Akpınar Mahallesi Kelhasanuşağı mevkiinde 2 bin dekar arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Kelhasanuşağı mevkiinde yaklaşık 2 bin dekar bir araziyi etkileyen anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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