Darende’de Anız Yangını

Malatya'nın Darende ilçesinde, Akpınar Mahallesi Kelhasanuşağı mevkiinde 2 bin dekar arazide çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Darende’de Anız Yangını

Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Kelhasanuşağı mevkiinde yaklaşık 2 bin dekar bir araziyi etkileyen anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İnşaat'a Tuğla Taşıyan Araç Otomobilin Üzerine Devrildi İnşaat'a Tuğla Taşıyan Araç Otomobilin Üzerine Devrildi
Doğal Sucuk Nasıl Anlaşılır? İşte Sucuk Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Doğal Sucuk Nasıl Anlaşılır? İşte Sucuk Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Eski Tip Aspiratör Nasıl Temizlenir? Bu Kolay Yöntemle İlk Günkü Gibi Temizleniyor Eski Tip Aspiratör Nasıl Temizlenir? Bu Kolay Yöntemle İlk Günkü Gibi Temizleniyor
Eskişehir’de Sokaklarda Takipçi Satın Alma Reklamı Görenleri Şaşırttı Eskişehir’de Sokaklarda Takipçi Satın Alma Reklamı Görenleri Şaşırttı