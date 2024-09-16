Damper Yüksek Gerilim Hattına Temas Etti: Kamyonun Sürücüsü Öldü

Halil Yaşar Erkol (52), kamyonuyla çakıl götürdüğü Aksaray'ın Eskil ilçesi Bozcamahmut Yaylası'nda yükünü boşaltırken damperin, yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erkol, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA